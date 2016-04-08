Челябинск, 8 апреля, 2016, 17:35 — ИА Регнум. В Челябинской области под суд в самое ближайшее время отправится бывший заместитель начальника исправительной колонии №6 Сергей Вдовкин. Как сообщили в региональном следственном управлении, в настоящий момент материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в судебном порядке.

Павел Федотов. Взяточник

Отметим, что погорел бывший сотрудник системы исполнения наказания на взятке. Правда, по версии следствия, получил он незаконное вознаграждение не деньгами, а срубом дома.

«По версии следствия, весной 2014 года Вдовкин получил взятку от местного жителя в виде бревенчатого сруба стоимостью более 330 тысяч рублей, за совершение действий в отношении его сына по подготовке документов для условно-досрочного освобождения и оказание покровительства при отбывании наказания в исправительном учреждении. В дальнейшем сруб был установлен на территории дачного поселка в Аргаяшском районе», — прокомментировали в следственном управлении.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2014 года был осужден бывший начальник колонии №6 Денис Механов. Суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, которые привели к массовым беспорядкам в колонии и на территории, прилегающей к ней.

По материалам уголовного дела, источником нетрудового дохода экс-начальника исправительного учреждения являлись родственники заключенных. Механов брал с них деньги в обмен на послабление режима для отбывающих наказание. Средства расходовались для нужд материально-технического обеспечения исправительной колонии и иных хозяйственных целей. Общая сумма материального ущерба, причиненного родственникам осужденных, составила свыше 322 тысяч рублей.

В итоге, в ноябре 2012 года постоянные поборы со стороны администрации с заключенных и их родственников вылились в масштабный бунт, участниками которого стали не менее 250 человек внутри режимного объекта и больше сотни их родственников и друзей митинговали снаружи, у стен колонии. В ходе беспорядков были задержаны 38 бунтовщиков. Со стороны правоохранителей пострадали восемь сотрудников ОМОНа.