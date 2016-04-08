Ярославль, 8 апреля, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Взамен идеи скоростного трамвая ярославские власти предложили идею скоростного общественного транспорта. Проект под названием «Арион» был представлен на заседании совета директоров принадлежащего городу ОАО «Яргорэлектротранс», сообщает корреспондент ИА REGNUM. На презентации присутствовал представитель «Федерального центра проектного финансирования» (дочерняя структура «Внешэкономбанка») Александр Яшечкин и заместитель председателя регионального правительства Михаил Крупин. На этот раз речь идет не о конкретных маршрутах, а о схеме инвестирования в развитие городского общественного электротранспорта. Причем речь идет в первую очередь о концессионной форме.

ИА REGNUM

Руководитель проектной группы, которая изначально прорабатывала идею создания легкорельсового трамвая в городе, Николай Морилов представил схему модернизации общественного транспорта. Она предполагает комплекс действий «Яргорэлектротранса» (ЯрГЭТ), инвестора, городских властей и «Федерального центра проектного финансирования» (ФЦФП). На первом этапе ЯрГЭТ и ФЦФП создают совместную «Специальную проектную компанию», которая получает кредит ВЭБа в 100 млн рублей на разработку предпроектной документации. При этом ЯрГЭТ предоставляет обеспечение по этому займу.

Затем объявляется конкурс на право реализации проекта. Речь идет о концессионном соглашении на 20 лет, когда инвестору будут переданы контактные сети, подстанции, депо и подвижной состав ЯрГЭТа, а инвестор обязуется провести модернизацию и закупить современный подвижной состав. Объем инвестиций оценивается в 4,8 млрд рублей. Одновременно городские власти должны будут создать выделенные полосы для движения общественного транспорта, гарантировав инвестору скоростное движение троллейбусов. Прежде всего, речь идет о Московском проспекте. Власти также должны будут существенно уменьшить количество линий маршрутных такси, так как они создают конкуренцию общественному транспорту. Авторы проекта надеются увеличить пассажиропоток городского электротранспорта до 36 млн человек в год (сейчас 25 млн) за счет ликвидации ряда рейсов маршрутных такси и отказа части жителей города от личного транспорта.

На вопрос депутатов муниципалитета, что произойдет при этом с самим «Яргорэлектротрансом», Николай Морилов ответил, что концессия — не единственная возможная форма. Другие варианты — государственно-частное партнерство либо бюджетные инвестиции. Заммэра Ярославля Игорь Блохин подчеркнул, что решение будет приниматься совместно с муниципалитетом Ярославля.

Присутствующие на заседании совета директоров выразили ряд своих сомнений. Советник губернатора области Александр Болтовнин сказал, что выдавливание маршруток с рынка может привести к ущемлению прав предпринимателей, «инвестировавших сотни миллионов рублей». Опасения присутствовавших касались обеспечения кредита в 100 млн рублей со стороны ЯрГЭТа либо городских властей, дальнейшей судьбы предприятия и выделенной полосы общественного транспорта.

Николай Морилов сказал, что предложенная схема не является «скрытой формой приватизации» городского общественного транспорта, а Михаил Крупин сказал, что проект вызовет «противодействие маршруточного лобби». Интересно, что члены совета директоров ОАО «Яргорэлектротрнас» не приняли на заседании никакого решения по этому вопросу, отложив его до следующей недели и рекомендовав проектной группе уточнить ряд параметров.