Тбилиси, 8 апреля, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по «Единому национальному движению» обеспокоены эскалацией ситуации и военными действиями в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление от имени партии сделал депутат парламента Грузии Георгий Габашвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

По его словам, для Грузии жизненно важно, чтобы в непосредственном соседстве и в регионе царили мир и стабильность и все государства региона поддерживали взаимовыгодно политическое и экономическое сотрудничество.

«Мы поддерживаем деэскалацию и окончательное мирное урегулирование конфликта. Но фундаментальный вопрос состоит в том, что урегулирование конфликта должно быть основано на соблюдении фундаментальных принципов территориальной целостности (в данном случае Азербайджана), возвращения вынужденно перемещенных лиц в свои дома и защиты гуманитарных нужд населения», — заявил Габашвили.

По его мнению, инспирация конфликтов на всем постсоветском пространстве была и остается краеугольным камнем политики России.

«Россия и сегодня не может примириться с суверенитетом и независимостью соседних государств. В этом конкретном случае дальнейшая эскалация входит только лишь в интересы России, которая выступает инспиратором насилия», — подчеркнул Габашвили.