Владимир, 8 апреля, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Члены Владимирского городского совета народных депутатов 8 апреля на внеочередной сессии одобрили поправки в бюджет, согласно которым их казны выделяется 15,8 млн рублей для продолжения строительства Лыбедской магистрали, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе горсовета.

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Выделение денег из городского бюджета было условием для предоставление федеральной субсидии на строительство. Теперь на Лыбедскую магистраль из федерального бюджета будет выделено 300 млн рублей.

«Совет единогласно проголосовал за выделение денег, которые перераспределены за счет сокращения непрограммной части адресной инвестиционной программы города на 2016 год», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что строительство дороги во Владимире началось еще десять лет назад — в 2006 году. Тогда была построена только часть магистрали, а потом закончились деньги и строительство остановилось. В 2013 году к проекту вновь вернулись — он получил поддержку федерального бюджета, региону выделили 400 млн рублей. В 2014 году — еще 400 млн, а в 2015 — 800 млн. Закончить строительство четырехполосной магистрали планировали в 2016 году.