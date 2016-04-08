Магас, 8 апреля, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Карачаево-Черкесия и Ингушетия будут сотрудничать в области культуры, туризма и социально-экономического развития. Проекты, в которых обе республики преуспевают и о реализации которых могли бы поделиться опытом, были обсуждены главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым и руководителем Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым.

kchr.ru Туризм в Карачаево-Черкесии

В ходе рабочего визита в Карачаево-Черкесию Юнус-Бек Евкуров посетил всесезонный горнолыжный курорт «Архыз». Глава республики поручил чиновникам, курирующим тему туризма, изучить опыт Карачаево-Черкесии в сфере развития туризма для использования его в Джейрахском районе Ингушетии, сообщили ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе главы региона.

Заинтересовало главу Ингушетии и производство «Квест-А». По словам Евкурова, в ближайшее время будет заключено соглашение между фабрикой по производству трикотажа и Министерством сельского хозяйства Ингушетии по оптовым поставкам в Карачаево-Черкесию шерсти, произведенной ингушскими сельхозтоваропроизводителями, и уже готовых шерстяных изделий — в Ингушетию.

Были обсуждены на встрече и вопросы возможного взаимодействия в реализации совместных проектов в сфере культуры, спорта, образования и социально-экономического развития двух республик.

Отметим, в ходе своего визита в Карачаево-Черкесию в 2010 году Юнус-Бек Евкуров заявил, что регионы планируют наращивать экономическое взаимодействие. Особый акцент в соглашении о социально-экономическом развитии двух регионов планировалось сделать на развитие агропромышленного комплекса. Пять лет назад, по словам главы Ингушетии, республика в развитии животноводческой и растениеводческой отрасли в разы отставала от Карачаево-Черкесии по сравнению с советским периодом.