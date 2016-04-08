Астана, 8 апреля, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Рядового Султанкулова наказывать никто не будет, а полковника Кайрата Умбетова представят к государственной награде, сообщил командующий региональным командованием «Орталык» генерал-майор Еркин Ботаканов на специально созванной пресс-конференции.

Pearson Foresman Бросок гранаты

Напомним, в учебном центре отдельной стрелковой роты воинской части №6505 в поселке Карабас Карагандинской области накануне, 7 апреля, произошло ЧП. Солдат срочной службы рядовой Абзал Султанкулов занимался на учебном полигоне. При отработке упражнения с боевой гранатой РГД-5 он бросил снаряд недостаточно сильно. В результате граната угодила в бруствер и скатилась в окоп, где находился Султанкулов. Через три секунды раздался взрыв. Благодаря полковнику Национальной гвардии Кайрату Умбетову, солдат-срочник отделался легкими ранениями.

«Руководитель на данном участке полковник Кайрат Умбетов в считанные секунды оттолкнул солдата в безопасное место и прикрыл его своим телом от взрыва гранаты. В результате взрыва полковник Кайрат Умбетов получил осколочные ранения плеча и правой ноги ниже колена, рядовой Абзал Султанкулов получил осколочное ранение в виде царапины нижней конечности», — сообщил начальник пресс-службы регионального командования «Орталык» Национальной гвардии Казахстана Канат Дос.

Присутствовавший на пресс-конференции полковник Умбетов заявил, что вины рядового Султанкулова в произошедшем нет.

«Данный случай — это не ошибка, это может случиться с каждым. После того, как граната скатилась в окоп, он все сделал правильно, в соответствии с полученными во время обучения знаниями. Для него это было первый опыт использования настоящего боеприпаса. Раньше они учились с учебными гранатами, а когда берешь в руки боевую, ощущение совсем другое. Он просто не рассчитал силу броска. Я не считаю себя героем. Это обычное поведение любого офицера бригады нашего регионального командования», — заявил Умбетов.

В свою очередь командующий региональным командованием «Орталык» генерал-майор Еркин Ботаканов подчеркнул, что рядового Султанкулова наказывать никто не будет. «Сейчас во всех воинских частях проходят учения. Такие ЧП бывают. Каждый военнослужащий при учениях надевает штатную экипировку. То, что сам солдат присел, а полковник его прикрыл, позволило не получить серьезные увечья. Поэтому наказывать никого не будем», — отметил Ботаканов.

Он также сообщил, что командование Национальной гвардии Казахстана приняло решение представить полковника Умбетова к государственной награде «за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга».

Полковник Кайрат Умбетов служит в вооруженных силах Казахстана 21 год. Женат, воспитывает сына.