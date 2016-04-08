Вологда, 8 апреля, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Компания из областного центра наладила сотрудничество с Финляндией. Предприятие занимается производством изделий из пластика, в частности — делает стаканчики для тепличных хозяйств. Ранее финны взяли эти изделия на пробу, а теперь дали стаканчикам высокую оценку и заказали сразу несколько партий. В них скандинавы будут выращивать салат, базилик, петрушку и другую зелень, рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор предприятия Игорь Кравчук.

pixabay.com Рассада

«Мы уже поставляли продукцию другим аграрным фирмам в России и получили от них отзывы, что в этих емкостях для рассады она проращивается на день-два раньше. Это происходит благодаря сетчатой структуре стакана, созданного из специального пластика. И эта особенность заинтересовала, в том числе и финнов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Игорь Кравчук.

Вологодское предприятие производит более 60 тысяч емкостей для рассады в сутки. К лету компания отправит в Финляндию первую партию объемом в 2 миллиона изделий. В общей сложности до конца года в Скандинавию отправится 15 миллионов пластиковых стаканчиков из Вологды.

По словам Кравчука, финнов привлекла и низкая цена продукции, ведь местные производители предлагают аналогичные емкости для рассады в 3−4 раза дороже. При этом предприниматель сетует, что для изготовления стаканчиков приходится использовать импортные станки.

«К сожалению, станкостроительная промышленность у нас не развита, поэтому приходится использовать импортные образцы. При этом в условиях санкций нам даже не купить высокоточные европейские машины, придется довольствоваться китайской продукцией. А имея нормальные станки, мы бы могли поставлять в Европу не только стаканчики, но и в частности пресс-формы для них», — отметил Игорь Кравчук

В настоящий момент в вологодское производство уже вложено 6 миллионов рублей инвестиций, еще 6 миллионов планируется вложить до конца года.

Добавим, что общий объем экспорта компаний Вологды за прошлый год составил около 10 млрд рублей.