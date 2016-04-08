Ростов-на-Дону, 8 апреля, 2016, 16:57 — ИА Регнум. В Ростовской области федеральная трасса М-23 «Ростов-Таганрог — граница с Украиной» претерпевает изменения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФKУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Азов» 8 апреля, транспортная артерия на участке 29 км — 36 км к 2018 году расширится до четырёх полос.

moyidorogi.ru Трасса М-23

Общая стоимость объекта составит почти 2 млрд рублей. Дорожники уже приступили к работам. В частности, начато переустройство коммуникаций и устройство земляного полотна.

Необходимость расширения проезжей части обусловлена возрастающим транспортным потоком. Предварительный расчет показывает, что «через 20 лет интенсивность движения на этом направлении возрастет в три раза — от нынешних 14,5 тыс. автомобилей в сутки до 40,6 тыс.», — отмечено в сообщении.

Кроме того, на подъездах к хутору Веселый и селу Синявское появятся развороты, через трассу протянут надземные пешеходные переходы, будет организовано четыре остановочных комплекса. Также по разделительной полосе будет установлено ограждение, которое минимизирует возможность лобовых столкновений.