Ставрополь, 8 апреля, 2016, 16:57 — ИА Регнум.



В Ставропольском крае 8 апреля руководитель одного из подразделений преступной организации «Вилаят Дагестан» Сиражудин Гучучалиев приговорен к пожизненному сроку, передает корреспондент ИА REGNUM из зала в Ставропольского краевого суда.

Судья Валерий Блинников сообщил, что за нападение на полицейских и на судью Верховного суда Дагестана Гучичалиев дважды приговаривается к пожизненному сроку. За остальные преступления ему назначены наказания сроком от 3 до 20 лет лишения свободы.

По совокупности преступлений, ему назначен срок в виде пожизненного наказания в колонии особого режима с ограничением свободы сроком на два года. Также с него будет взыскано по 50 тыс рублей в пользу двух пострадавших.

Судом доказано совершение уроженцем Дагестана Гучучалиевым 13 преступлений в составе подразделения бандформирования «Вилаят Дагестан» — «Шамилькалинский сектор», в том числе, руководство структурным подразделением преступного сообщества, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, убийство двух лиц, общеопасным способом, организованной группой, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, организованной группой, неправомерное завладение автомобилем, посягательство на жизнь судьи, участвующего в отправлении правосудия и незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и взрывных устройств.

Процесс проходил в закрытом режиме в Ставропольском краевом суде.

В суде Гучучалиев частично признало свою вину, в расстреле сотрудников ППС в подъезде дома. Кроме того, участник бандформирования признал свою вину в применении оружия против представителей власти при задержании. В остальных инкриминируемых эпизодах Гучичалиев своей вины не признал.