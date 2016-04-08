Иркутск, 8 апреля, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Дипломатическая миссия Генерального консула Китая в Иркутске господина Го Чжицзюня завершена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Иркутской области.

bsu.ru Генконсул Китая Го Чжицзюнь (справа)

Генеральным консулом Китая в Иркутске Го Чжицзюнь был назначен в 2012 году. Сергей Левченко поблагодарил его за вклад в развитие дружественных и партнерских взаимоотношений между Иркутской областью и Китайской Народной Республикой.

«Вы всемерно содействовали укреплению китайско-российских отношений, сближению наших народов в различных направлениях сотрудничества, налаживанию контактов между китайскими и иркутскими представителями власти, бизнесменами, деятелями науки, культуры, искусства. Уверен, что Ваш дипломатический опыт, мудрость, внимательное отношение к нашей стране помогут еще больше раскрыть и реализовать потенциал двустороннего сотрудничества между Прибайкальем и Китаем», — подчеркнул Сергей Левченко.

Господин Го Чжицзюнь также выразил благодарность за оказанное сотрудничество в его дипломатической работе и отметил высокий уровень развития двухсторонних отношений.

Как сообщил господин Го Чжицзюнь, в настоящее время китайская сторона заинтересована в развитии взаимодействия и новых проектах в сфере сельского хозяйства. Кроме того, заинтересованность в инвестиционном сотрудничестве с Приангарьем выразили крупные компании Китая.

Справка ИА REGNUM

На территории Иркутской области зарегистрировано свыше 200 коммерческих организаций с долей инвестиций физических и юридических лиц Китая. Основными сферами деятельности компаний являются оптовая и розничная торговля, туризм, строительство зданий и сооружений, лесопереработка, ресторанный бизнес, производство трикотажных изделий, техобслуживание и ремонт автотранспортных средств, растениеводство, производство пластмассовых и керамических изделий. Ежегодный товарооборот между Иркутской областью и КНР составляет около 3 млн долларов США.