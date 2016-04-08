Челябинск, 8 апреля, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Предприятия легкой промышленности Челябинской области получат доступ к льготному кредитованию и лизинговым программам. Возможность такой меры поддержки отрасли в регионе обсудили сегодня, 8 апреля, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов и вице-губернатор Руслан Гаттаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

(cc} pixabay.com Текстильная промышленность

«По итогам 2015 года регион занял седьмое место по объему продукции в обрабатывающих производствах среди субъектов Российской Федерации. По видам экономической деятельности индекс производства в легкой промышленности отмечается рост — в текстильном и швейном производстве — 113,7%, в текстильном производстве — на 28,2% и в производстве одежды — на 3,2%. Основным производителем текстильной и швейной продукции в регионе является ЗАО «Пеплос» и ЗАО «Зюраткуль», основной производитель обуви — фирма «Юничел», — отметил Руслан Гаттаров.

По словам Виктора Евтухова, в федеральном центре идет активная работа над тем, чтобы в отрасли появился свой уполномоченный банк, который сможет кредитовать предприятия отрасли на более щадящих условиях. Скорее всего, данная миссия будет возложена на «Россельхозбанк».

Кроме этого федеральный чиновник отметил необходимость запуска лизинговых программ по льготной ставке; в качестве партнеров рассматривается «Евролизинг», который работает в этом сегменте.

«Если будет лизинг и будут доступные кредиты, то отрасль сможет достаточно уверенно развиваться. Наша задача — помочь получить доступ к хорошим кредитам и к хорошим лизинговым ресурсам», — пояснил Виктор Евтухов.

Кроме кредитования, по словам заместителя федерального министра, предприятиям легкой промышленности предоставляются субсидии — как для технического перевооружение, так для сезонного приобретения сырья. Также установлен запрет на закупку импортной продукции легкой промышленности для федеральных, региональных и муниципальных нужд.

«Для школ, для больниц, для поликлиник, для детских садов, для всех специальных учреждений, имеют право закупать товары легкой промышленности только отечественного производства», — пояснил федеральный представитель.

Министерством промышленности и торговли предложен целый комплекс мер. На федеральном уровне в рамках данной программы поддержки предприятия легкой промышленности получают субсидии по кредитам на техническое перевооружение, закупку сырья и создание новых производств.

На ряду с федеральными антикризисными мерами правительство Челябинской области утвердило государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 2016−2018 годы в которой предусмотрено областное субсидирование в объеме 79 млн. рублей на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, на уплату первого взноса по договорам лизинга. Также предполагается возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования для развития и модернизации производства. Кроме этого, из областного бюджета будет выделено 50 млн. рублей в рамках подпрограммы «Развитие промышленности Челябинской области на 2016−2018 годы».

Кроме того, в регионе дополнительной мерой стимулирования легкой и текстильной промышленности является созданная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством губернатора Челябинской области

«Чтобы предотвратить контрафактную продукцию необходимо ужесточить контроль за продукцией, ввозимой из-за рубежа. Поэтому по результатам рассмотрения вопроса было принято решение проводить анализ и экспертную оценку качества детской и подростковой одежды, реализуемой на территории Челябинской области», — сообщил региональный министр экономического развития Сергей Смольников.