Самара, 8 апреля, 2016, 16:48 — ИА Регнум. В Самарской области остается вероятность возникновения паводкоопасных явлений в Богатовском, Пестравском, Похвистневском, Кошкинском и Красноармейском районах. Наблюдается рост уровней воды на реках Большой и Малый Кинель, Самара, Сок, Большой Черемшан, Чагра на 10 — 70 см в сутки сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Весна. Большая вода (фрагмент). Исаак Левитан, 1897

По данным руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрия Иванова, половодье в регионе развивается по благополучному сценарию. Постоянно контролируется ситуация с подтоплением низководного моста в населённом пункте Мосты в Пестравском районе. На данном участке осуществляется круглосуточное дежурство спасателей с плавсредством, организован дополнительный пост от противопожарной службы на отрезанной водой территории.

По информации врио руководителя ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"Айдара Мингазова на 7 апреля сход снежного покрова наблюдался в бассейнах рек Большой и Малый Кинель, Чагра, Чапаевка, Сызрань и Большой Иргиз. В бассейнах остальных рек запас воды в снеге составляет 7−24% от нормы максимальных снегозапасов. На большей части территории области почва оттаяла полностью. Только в Клявлинском районе мерзлый слой почвы проходит на глубине 8 см, в Шигонском и Кинель-Черкасском районах — на глубине 19 см. За прошедшие дни апреля осадков выпало в среднем по области 18 мм, или 55% месячной нормы. Реки в этом году вскрылись в основном с 20 марта по 2 апреля, что на 4−10 дней раньше срока.

По словам Мингазова, несмотря на повышенный температурный режим марта, развитие весенних процессов сдерживали низкие ночные температуры. Активного нарастания температур не происходило. В целом в этом году паводок на территории области проходит спокойно, но выше прошлогодних значений.