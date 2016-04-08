Москва, 8 апреля, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей разъяснил позицию его страны относительно статуса Крымского полуострова. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 8 апреля, на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

ИА REGNUM Российский полуостров Крым

Журналисты задали Макею вопрос о том, как складываются сегодня отношения Белоруссии с Крымом.

Глава МИД Белоруссии заявил, что в политике нужно исходить из существующих реалий.

«Мы должны исходить из того, чей сегодня де-факто Крым, и выстраивать нашу политику, и взаимодействовать с ним», — сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что от Белоруссии пока никто не требует какого-либо признания Крыма.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Крым фактически перестал быть украинской территорией. Однако официально Минск не признал того, что Крым стал субъектом Российской Федерации.