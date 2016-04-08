Ставрополь, 8 апреля, 2016, 16:35 — ИА Регнум. В Ставропольском крае 8 апреля руководитель одного из подразделений преступной организации «Вилаят Дагестан» Сиражудин Гучучалиев ожидает оглашения приговора, передает корреспондент ИА REGNUM из зала в Ставропольского краевого суда.

Сиражудин Гучучалиев

На процессе Гучучалиев частично признал свою вину. В частности, в расстреле сотрудников ППС в подъезде дома, в результате чего один сотрудник получил ранение, другой также был ранен и впоследствии скончался. Также участник бандформирования признал свою вину в применении оружия против представителей власти при задержании.

В остальных инкриминируемых эпизодах своей вины подсудимый не признал.

Напомним, Гучучалиеву инкриминируется 13 преступлений в составе подразделения бандформирования «Вилаят Дагестан» — «Шамилькалинский сектор». В частности, он обвинен в совершении убийства судьи Верховного суда Республики Дагестан в связи с рассмотрением им дела в суде. Гучучалиев также совершил пять посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, в результате которых ряд сотрудников погибли, а другим был причинен тяжкий вред здоровью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гучучалиев возглавил «Шамилькалинский сектор» в конце мая 2012 года, до этого был его активным участником.

На счету бандгруппы целый ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе, терактов, нацеленных на насильственное изменение конституционного строя России и нарушение ее территориальной целостности путем отделения от России республики Дагестан и создания на ее территории нового исламского государства с шариатской формой правления.

Гучучалиев был задержан раненым 31 мая 2013 года во время спецоперации в пригороде Махачкалы Ленинкенте.

Процесс проходил в Ставропольском краевом суде в закрытом режиме.