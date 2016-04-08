Берлин, 8 апреля, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Немецкая прокуратура вынесла обвинение против двух иранцев за слежку над скрывающимися в Германии членами иранской оппозиции, передает ABC News.

Yuri Sucupira Иранский шпион

Федеральные прокуроры сообщили, что 22 марта они передали берлинскому суду обвинительный приговор против 31-летнего Майсама П. и 33-летнего Сайеда Р. Полученную информацию об оппозиции они передавали иранской разведке.

Следователи говорят, что ранее мужчины являлись членами оппозиционной группы «Организация моджахедов иранского народа» (MEK). Позднее Майсам (с 2013 г.) и Сайед (с 2014 г.) перешли на сторону служб безопасности Ирана. Перед ними было поставлено задание раздобыть информацию о членах MEK и Национального совета сопротивления (NCRI) в Германии и ЕС.

«Организация моджахедов иранского народа» — леворадикальная организация, которая ведет борьбу против властей Исламской Республики Иран. В ИРИ и Ираке она признана террористической. ЕС и США убрали MEK из списка террористических групп в 2009 и 2012 годах соответственно.