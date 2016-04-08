Великий Новгород, 8 апреля, 2016, 16:34 — ИА Регнум. На строительстве высокоскоростной трассы М-11 в Новгородской области погиб 35-летний мужчина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ, по предварительным данным, его засыпало песком при разгрузке грузового автомобиля.

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Тело мужчины было найдено 7 апреля 2016 года у деревни Некохово Новгородского района.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

Напомним, строительство автомагистрали на территории Новгородской области ведётся с 2014 года. По региону пройдёт самый протяжённый участок трассы М-11 — около 300 километров.