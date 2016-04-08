Саратов, 8 апреля, 2016, 16:29 — ИА Регнум. В Заводском районе Саратова состоялась церемонии открытия памятника первому космонавту планеты в сквере имени Юрия Гагарина. В честь празднования 55-летия первого полета человека в космос губернатор Валерий Радаев объявил населению, что Саратовская область с полным на то основанием может считаться первой космической гаванью Земли, передает корреспондент ИА REGNUM.

www.saratov.gov.ru В Заводском районе Саратова 8 апреля открыт памятник Юрию Гагарину

Открытие памятника Юрию Гагарину стало первым в череде намеченных праздничных событий, а всего до 12 апреля в Саратове пройдет более 100 мероприятий. Главной праздничной площадкой, на которой 10 апреля состоятся праздничные торжества, станет Набережная Космонавтов, где будет организована спортивно-развлекательная программа «Мы — первые!».

Начнется программа празднования в 12:00 у памятника Юрию Гагарину, где состоится торжественный митинг. Гимн РФ прозвучит в исполнении сводного детского хора. Завершит митинг танцевальный флэшмоб «Мы — будущее страны!» с участием детских танцевальных коллективов.

С 13:00 на Набережной Космонавтов начнется народное гуляние. На площади имени Ю.А. Гагарина будет установлена главная большая сцена, концертная программа с участием лучших городских творческих коллективов и исполнителей продолжится в 19:00 «космической» дискотекой с участием саратовского ди-джея. Начало дискотеки ознаменуется молодежным флешмобом «Саратов. Космос. Гагарин».

В 13:00 на площади им. Ю.А. Гагарина запланирован фото-квест «Ю.А. Гагарин — Колумб XX века», включающий в себя движение по маршруту, на котором расположены игровые точки, в которых будут зашифрованы места города, связанные с темой космоса и с биографией первого космонавта.

На ярусах Набережной Космонавтов будут установлены еще три малые сценические площадки, оформленные тематическими баннерами: на Центральном спуске, у Ротонды, у гостиницы «Словакия». С концертными программами выступят творческие коллективы учреждений культуры города, районных центров детского творчества, воспитанники ДЮСШ.

На центральной площадке 3 яруса Ленинский район представит самую большую пиццу Саратовской области: мастера-кулинары на открытой площадке испекут двухметровую пиццу, которая станет угощением для всех желающих.

На нижнем ярусе Набережной Космонавтов состоится городской весенний легкоатлетический кросс. Два верхних яруса будут наполнены тематическими выставками — работы участников городского конкурса детского рисунка, конкурса тематических эмблем, конкурса плакатов, посвященных 55-летию первого полета человека в космос.

В 20:00 будет организован показ видеофильмов о Гагарине, об истории освоения космоса, ознакомительные мультфильмы на космическую тематику.