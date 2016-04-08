Волгоградская область, 8 апреля, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли деятельность террористической исламистской группировки «Палласовский джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая вербовала жителей Волгоградской области в террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Срыв планов «Исламского государства»

Сообщается, что ФСБ России при содействии сотрудников органов внутренних дел на территории города Палласовка Волгоградской области выявили деятельность так называемого «Палласовского джамаата» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который причастен к вербовке и склонению жителей региона к участию в деятельности международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирийской Арабской Республики.

Спецслужбы и правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия. Были установлены и задержаны пять радикальных исламистов, в том числе члены этого самого «Палласовского джамаата» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ходе обысков по месту жительства задержанных были обнаружены и изъяты боеприпасы, взрывчатые вещества и химические компоненты для изготовления взрывчатки, поражающие элементы СВУ, а также литература религиозно-экстремистского характера.

Следственное подразделение ФСБ возбудило уголовное дело по признакам преступлений, которые предусмотрены ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 208 («Покушение на организацию незаконного вооруженного формирования») и ч. 1 ст. 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности»).