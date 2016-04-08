Курск, 8 апреля, 2016, 16:10 — ИА Регнум. В Курской области при демонтаже нефтепровода «Курск — Орёл» в селе Брусовое Поныровского района нефтепродукты вылились на земли сельскохозназначения и в местный пруд, передает портал 46tv со ссылкой на управление Россельхознадзора по Орловской Курской областям.

Marine Photobank Разлив нефти

Об аварии сообщил арендатор пруда, к месту происшествия прибыли эксперты, которые осмотрели земельный участок и взяли пробы. В администрации Поныровского района ответственность за происшествие возложили на ООО «МАГМА», представителей которого на месте аварии не оказалось.

После проверки Россельхознадзор возбудил дело об административном нарушении. В отношении ООО «МАГМА» проведут административное расследование.