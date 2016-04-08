Вашингтон, 8 апреля, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Террористы во всех странах мира имеют возможность приобретать оружие при помощи заказов в интернете. В социальной сети Facebook размещается множество ссылок на торгующие оружием интернет-магазины. Об этом пишет ежедневная американская газета The New York Times.

Spencer E Holtaway Социальная сеть Facebook

В этих магазинах покупателям предлагается широкий диапазон вооружения: от пистолетов до пулемётов и управляемых ракет. В последнее время организаторы торговли активизировались в тех странах, где активно заявляет о себе террористическая организация «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России).

Только с сентября 2014 года через данную социальную сеть торговцы пытались продать оружие не менее 97 раз. Администрация Facebook ввела запрет на онлайн-продажу оружия в начале 2016 года.