Ярославль, 8 апреля, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Реализация проекта легкорельсового скоростного трамвая в Ярославле признана нецелесообразной. Об этом было заявлено на заседании совета директоров ОАО «Яргорэлектротранс» 8 апреля.

Такое решение принято проектной командой, в состав которой вошли заместитель председателя регионального правительства Михаил Крупин, заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин, руководители «Яргорэлектротранса» и «Яроблтранскома».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, проект предполагал создание в Ярославле скоростных маршрутов трамвая на выделенных полосах движения общественного транспорта. Первая линия должна была связать два противоположных конца вытянутого вдоль Волги города с юга на север, от ТЦ «Вернисаж» до 15 микрорайона. Протяженность этой линии оценивалась в 20,5 км, при этом планировалось построить 13,7 км новых путей и реконструировать 6,8 км существующих.

Как доложил в ходе собрания Совета директоров ОАО «Яргорэлектротранс» руководитель проектной команды Николай Морилов, выяснилось, что прокладка трамвайных путей на этом маршруте невозможна. В центре города мешает узость улиц: согласно действующим СНиПам, расстояние от трамвайной линии до жилых домов должно быть не менее 10 метров. Во-вторых, при строительстве пришлось бы переносить многочисленные сети, скрытые под землей. И, наконец, прокладке линии мешает железнодорожный виадук.