Берлин, 8 апреля, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила в защиту соглашения между Брюсселем и Анкарой, по которому планируется высылка мигрантов из Европейского Союза на территорию Турции, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Меркель и Турция

По мнению Меркель, Турция, на территории которой находится 2,7 млн сирийских беженцев, играет ключевую роль в сокращении потока мигрантов в ЕС. Тем не менее канцлер ФРГ, давний противник членства Турции в ЕС, заявил, что у Анкары есть «право попытаться создать прочные связи с Европейским Союзом, не становясь сразу же членом блока», или обсудить безвизовый режим. По вопросу депортации германский политик также отметил, что ЕС идет в правильном направлении.

Заявления главы ФРГ звучат на фоне критики со стороны граждан страны, которые не разделяют убеждения Меркель относительно эффективности соглашения, в рамках которого 4 апреля на территорию Турции была отправлена первая партия мигрантов.

Так, опросы общественного мнения, проведенные телеканалами ARD и ZDF, показывают, что граждане ФРГ настроены скептически относительно заключенного между ЕС и Турцией соглашения.

По данным ZDF, только 38% опрошенных из 1261 человек считают, что благодаря соглашению число мигрантов, прибывающих незаконно в ЕС, сократится в этом году. В свою очередь, по данным опроса телеканала ARD, в котором приняло участие 1 тыс. человек, 40% респондентов считает, что число мигрантов в ЕС сократится благодаря принятым в рамках соглашения мерам. И только 17% опрошенных находят, что Анкара является надежным партнером, еще 27% считают, что Турцию со временем следуют принять в европейский блок.