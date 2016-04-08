Донецк, 8 апреля, 2016, 15:50 — ИА Регнум.



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8 апреля в Донецке депутаты Народного совета ДНР приняли закон «О рынках и рыночной деятельности», согласно которому все рынки в населенных пунктах республики были переведены в госсобственность. Как сообщают СМИ ДНР, закон поддержали 80 парламентариев из 83 присутствующих на заседании, передает ИА REGNUM.

По словам полномочного представителя Министерства доходов и сборов ДНР Валерии Булыги, принятый закон «направлен на поддержку государственной формы собственности в рыночной сфере». «Самое важное, на что мы ссылаемся в этом законе — это защита мелкого бизнеса и прав населения, которые посещают рынки», — сказала ДАН Булыга.

Он считает, что взятие частного бизнеса под контроль ДНР позволит решить проблему благоустройства рынков и прилегающих к ним территорий. Булыга отметила, что арендная плата с торговых павильонов будет направлена на улучшение инфраструктуры, дорог и автопарковок.

По ее словам, фонд госимущества ДНР проведет оценку торговых комплексов и возместит собственникам потери.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября 2015 года глава ДНР Александр Захарченко заявил о национализации сети фрешмаркетов «Брусничка», которая ранее принадлежала украинскому олигарху Ринату Ахметову. До этого ДНР разорвала договор аренды шахты им. Засядько с украинским бизнесменом и политиком Ефимом Звягильским.