Москва, 8 апреля, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала реакцию мирового сообщества на итоги референдума по вопросу ассоциации Украины и ЕС, который состоялся 6 апреля в Нидерландах.

wikimedia.org Доска с рекламой референдума в Нидерландах

«Самое смешное, что весь мир обсуждает итоги референдума по соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной, который состоялась в Нидерландах, — написала она. — Но никто не задается вопросом, почему такой же референдум, в первую очередь, не прошел в самой Украине».

Представитель МИД РФ отметила, что в таком случае на территории Украины можно провести референдум о членстве Черногории в НАТО.

«Ведь в самой Черногории его, как вы догадываетесь, никто проводить не собирается», — добавила Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля граждане Нидерландов предсказуемо ответили «нет» ассоциации ЕС с Украиной. Около 62% пришедших на референдум проголосовали «против», «за» высказались 38%. Результаты данного референдума не носят обязательного характера, то есть правительство Нидерландов имеет право не принять его результаты во внимание. Однако политики признают, что волеизъявление жителей страны может повлиять на политическую позицию в отношении Украины в странах ЕС.

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