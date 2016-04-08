Кострома, 8 апреля, 2016, 15:37 — ИА Регнум. В Костроме городская дума с 11 по 30 апреля организует «горячую линию» на тему вырубки зеленых насаждений после заседания Общественного совета по вопросам экологии и природопользования при главе города Юрии Журине. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе гордумы, причиной стала история с вырубкой вековых деревьев у стен Ипатьевского монастыря.

Павел Ищенко ИА REGNUM Двор Ипатьевского монастыря

О том, что биологи забили тревогу после вырубки десятков вековых деревьев вдоль стены Ипатьевского, в гордуме сообщили 7 апреля. Журину работники Музея природы передали фотографии спилов «абсолютно здоровых деревьев». Присутствующая на заседании начальник отдела муниципального земельного контроля и охраны окружающей среды Ирина Чурпита заявила, что не помнит факта выдачи разрешения на вырубку в этом районе.

В мэрии же заявили, что в городское управление архитектуры и градостроительства обратился наместник Свято-Троицкого Ипатьевского мужского монастыря с просьбой выдать разрешение на рубку деревьев в Архиерейском саду и по фасаду монастыря на улице Просвещения. «Специалистами управления проведено обследование древесной растительности, произрастающей в районе данного монастыря. В результате обследования выявлены деревья, находящиеся в аварийном состоянии, физиологически старые, замшелые, с наличием значительных повреждений стволов, глубокими стволовыми трещинами, дуплами, с наличием сухих и сломанных ветвей… Кроме того, на момент обследования одно дерево уже являлось упавшим», — пояснили в пресс-службе мэрии. В итоге было срублено 11 лип и произведена омолаживающая обрезка еще трех деревьев.

Однако глава города Юрий Журин считает, что не должно быть ситуаций, когда какие-то службы производят работы по вырубке или обрезке деревьев, а выяснить, кто и зачем это делает, оказывается проблематичным. По мнению членов совета, активное участие костромичей положит конец «варварскому отношению к зеленым насаждениям» и в определенных случаях поможет пресечь неправомерные действия или получить своевременные разъяснения экспертов.