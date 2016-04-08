Минск, 8 апреля, 2016, 15:36 — ИА Регнум. В Москве 8 апреля состоялось заседание Совета министров иностранных дел СНГ, по итогам которого утверждён план взаимодействия министерств иностранных дел на 2016 год, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

пресс-служба МИД Белоруссии Заседание Совета министров иностранных дел СНГ

В ходе заседания была обсуждена проблема перспектив СНГ. Были подведены итоги 2015 года и рассмотрены планы на 2016 год.

«На данном этапе наша организация переживает непростой период, тем не менее твердо уверен, что Содружество остается значимым, востребованным и актуальным межгосударственным объединением, позволяющим его участникам решать насущные вопросы. Поэтому понижать статус СНГ нельзя ни при каких обстоятельствах. Это твердая позиция руководства Республики Беларусь. Кто бы что ни говорил, но польза от интеграции очевидна», — заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Министры рассмотрели вопросы защиты участников уголовного судопроизводства, а также создания базовых организаций государств — участников СНГ в области исследования проблем военной метрологии и метрологического обеспечения вооруженных сил, подготовки специалистов разминирования для вооруженных сил, развития молодежного предпринимательства. Был рассмотрен проект соглашения о сотрудничестве в области обмена геопространственной информацией в интересах вооруженных сил стран СНГ.

На СМИД были обсуждены вопросы взаимодействия государств в сфере здравоохранения. Были согласованы проекты стратегии «Здоровье населения государств — участников Содружества Независимых Государств», программы сотрудничества по профилактике и лечению сахарного диабета на 2016−2020 годы и концепции сотрудничества в области противодействия онкологическим заболеваниям.

Также были одобрены документы, регламентирующие организацию международной выставки «ART EXPO» СНГ и реализацию межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества». На «полях» московского саммита Макей провёл ряд двусторонних встреч, обсудив «перспективы развития отношений с соответствующими странами».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне московского СМИД СНГ руководство Армении выразило «глубокое недоумение» в связи с позицией Белоруссии как союзника по ОДКБ в ситуации начавшегося в апреле нового военного конфликта в Нагорном Карабахе. В Минске не стали делать ответный демарш, сосредоточившись на продвижении идеи ещё одной «минской площадки» по переговорам об урегулировании данного конфликта, указывая на наличие «Минской группы», которая в последние себя активно не проявляла и участники которой предпочитают Вену столице постсоветской республики.

Тем временем МИД РФ опубликовал заявление министров иностранных дел СНГ в связи с обострением ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, принятое в Москве 8 апреля. В заявлении сказано, что в СНГ «с глубокой озабоченностью воспринимают сообщения о вооруженных столкновениях на линии соприкосновения в зоне нагорно — карабахского конфликта, которые привели к жертвам, в том числе среди гражданского населения».

«Призываем стороны конфликта строго соблюдать режим прекращения боевых действий и проявить сдержанность с целью недопущения новых человеческих жертв, — сказано в заявлении. — Необходимо как можно скорее предпринять все возможные меры для стабилизации ситуации и активизации усилий по мирному урегулированию конфликта на основе принципов, определенных сопредседателями Минской группы ОБСЕ».