Калуга, 8 апреля, 2016, 15:29 — ИА Регнум.



arrko.ru ОНПП «Технология»

Калужская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах провела проверку в связи с несчастным случаем на производстве.

11 января 2016 года в Обнинске Калужской области работница акционерного общества «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» пострадала во время производства. Волосы 40-летней работницы затянуло на вращающийся механизм станка. В результате несчастного случая пострадавшая получила скальпированную рану.

Как сообщила 8 апреля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Татьяна Гильдикова, проведенной проверкой калужской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах установлено, что в нарушение ст. 212 Трудового кодекса РФ работодателем не была обеспечена должная организация и контроль за безопасным выполнением работ на тарельчатом смесителе шихты. Работница была допущена к работе на смесителе без надежного ограждения движущихся и вращающихся частей, без окраски в сигнальные цвета частей смесителя, представляющих опасность, сигнализации оповещения нарушения режима работы, автоматической остановки и отключения смесителя от источников энергии при возникновении опасности. Кроме того, вопреки требованиям закона работодатель не обеспечил проведение специальной оценки условий труда.

Прокурор внес генеральному директору АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» представление, возбудил в отношении трех ответственных должностных лиц дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пострадавшая работница ОНПП «Технология» была экстренно госпитализирована в отделении травматологии ФГБУЗ «Клиническая больница № 8» ФМБА России, где была прооперирована. Затем женщина продолжила лечение в одной из московских клиник.

Как рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM официальный представитель предприятия Сергей Ананишин, предприятие, на котором трудится порядка 2,5 тыс. человек, в беде свою работницу, воспитывающую ребенка не оставит. Женщине оказывается всяческая помощь и в том числе материальная.

Напомним, в прошлом году калужское региональное отделение Фонда социального страхования РФ выделило на выплаты и реабилитацию пострадавшим на производстве 239,7 млн рублей, что на 6 млн рублей больше, чем в 2014 году.