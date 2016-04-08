Верхний Тагил, Свердловская область, 8 апреля, 2016, 15:27 — ИА Регнум. В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту халатности органов системы профилактики, в связи с гибелью в пожаре мужчины и троих малолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

pixabay.com Пожар в доме

Напомним, что трагедия случилась 4 марта 2016 года в Верхнем Тагиле по улице Совхозной Возгорание в квартире двухэтажного дома, где проживала семья из пяти человек, произошло вечером. Спастись удалось только матери, которая сумела выбраться через окно. Отец семейства и трое несовершеннолетних детей погибли в огне. Их тела были обнаружены после того как пожар был потушен и началась разборка завалов. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

На данный момент следствием установлено, что пострадавшая семья являлась неблагополучной. Родители злоупотребляли спиртным в связи с чем, дети изымались из семьи и временно помещались в социальные центры. Вопрос о лишении родительских прав так и не был решён, а дети оставались в социально опасной обстановке.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что данная семья состояла на учёте с 2012 года, а родители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. «Органы внутренних дел выходили с ходатайством о лишении супругов родительских прав, однако оно не было поддержано городскими чиновниками, состоящими в комиссии по делам несовершеннолетних», — сообщил руководитель пресс-службы регионального полицейского главка полковник Валерий Горелых.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, аналогичная трагедия произошла сегодня в городе Краснотурьинске. Семья из пяти человек проживала в частном деревянном доме. Пожар случился ночью, в результате чего погиб отец семейства. Мать и троих детей спасателям удалось вытащить из огня и доставить в больницу. Состояние двоих детей медики оценивают как тяжёлое и крайне тяжёлое.