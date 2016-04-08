Санкт-Петербург, 8 апреля, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Статуя девушки, хранящаяся в афинском Музее Акрополя, выставлена сегодня в Эрмитаже. Выставка «Архаическая статуя Коры», проводимая в рамках Года Россия — Греция, продлится до 2 октября 2016 года.

Marsyas Античная статуя Коры

Мраморная статуя Коры выполнена аттическим скульптором в 510−520 годах до н.э. Это произведение античного искусства, которое было найдено в 1886 году на Акрополе, впервые покинуло территорию Греции, сообщила пресс-служба Эрмитажа.

Как поясняют в петербургском музее, статуи Кор (девушек — прим.), найденные на Акрополе, служили посвящениями в храм Афины, и были воздвигнуты в дар богине. Сегодня их называют «дочери Акрополя». В общей сложности, на Акрополе было найдено около двухсот скульптур, изображающих юных девушек. «Статуя Коры, представленная на выставке, отличается особенной манерой в изображении одежды», — отмечают специалисты.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в церемонии открытия выставки античного шедевра приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, министр культуры и спорта Греции Аристидис Балтас.

Владимир Мединский сообщил, что только культурная часть событий перекрестного года Россия — Греция насчитывает более 70 крупных событий.

В свою очередь, Георгий Полтавченко напомнил, что «Грецию и Россию объединяет очень многое, и в первую очередь великая культура, духовное наследие и единая православная вера».

В качестве ответного шага в рамках Года Россия — Греция в музее Акрополя в Афинах проходит выставка шедевров из собрания Эрмитажа, на которой представлены всемирно известные золотые греко-скифские предметы из кургана Куль-Оба.