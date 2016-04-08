Москва, 8 апреля, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Причиной крушения Boeing 737−800 компании FlyDubai в ночь на 19 марта в Ростове-на-Дону стали беспорядочные действия пилотов, передаёт радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на информированный источник.

Nick Bartolotta Кабина пилотов Boeing 737-800

Уточняется, что пилотам при повторном заходе на посадку в тяжёлых метеоусловиях не удалось вовремя сориентироваться и принять верное решение. Источник пояснил, что об этом свидетельствуют данные самописцев. Эта версия выходит на первый план.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно результатам расследования катастрофы самолета Боинг 737−800 A6-FDN, проведённое Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), в процессе повторного захода на посадку, которое осуществлялось в режиме ручного управления, экипаж самолёта на высоте 220 м принял решение об «уходе на второй круг» и инициировал набор высоты с выводом двигателей на взлётный режим.

При этом стабилизатор был отклонён на 5 градусов на пикирование одновременно с отдачей экипажем штурвала «от себя». В итоге воздушное судно перешло в энергичное снижение, произошла вертикальная перегрузка до — 1 ед. Экипажу не удалось предотвратить столкновения с землёй не удалось.

Напомним, что пассажирский самолёт Boeing 737−800, следовавший из Дубай в Ростов-на-Дону, потерпел крушение в ночь на 19 марта. Погибли 55 пассажиров и семь членов экипажа.

С самого начала рассматривалось три возможные причины катастрофы: ошибка пилота, неисправность самолета и неблагоприятные погодные условия. 29 марта МАК заявил, что пассажирский самолет Boeing 737−800, по предварительным данным, был технически исправен.