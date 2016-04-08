Калуга, 8 апреля, 2016, 15:17 — ИА Регнум. К празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годах в Калужской области будет проведено благоустройство воинских захоронений, пройдут массовые патриотические мероприятия, фестивали и митинги, сообщает 8 апреля корреспондент ИА REGNUM по итогам заседания областного организационного комитета «Победа».

Фото Сергея Лялякина

Так, в регионе планируется решить вопрос о благоустройстве знакового мемориального комплекса — «Гнездиловской высоты» в Спас-Деменском районе. При поддержке Российского военно-исторического общества здесь будет установлен новый памятник.

23−24 апреля в рамках всероссийской патриотической акции «Дороги Победы» в музее-заповеднике Полотняный Завод состоится военно-исторический фестиваль «Вспомним, братцы, россов славу», посвященный 75-летию Битвы за Москву и другим событиям героической военной истории. В нем будет задействовано около трехсот участников движения военно-исторической реконструкции России и стран СНГ.

9 мая самолеты аэроклуба «Нормандия-Неман», который базируется на аэродроме Хотенки в Козельском районе, во время праздничного парада пролетят над Городом воинской славы Козельском и над Калугой.

На заседании, члены оргкомитета также утвердили план мероприятий по подготовке и проведению празднования 120-летия со дня рождения четырежды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. В преддверии юбилея маршала Победы в регионе состоится областной фестиваль его памяти, военно-историческая конференция и выставка архивных документов, специализированные «Жуковские чтения».

К памятной дате также будут приурочены соревнования по военно-прикладным видам спорта, автопробег по местам боевой славы, концерты, социально-патриотические акции, месячник по благоустройству воинских захоронений и традиционная областная «Вахта Памяти-2016». 1 декабря, в день рождения полководца, на его малой родине, в городе Жукове Калужскорй области состоится торжественное собрание.

В ходе совещания руководитель областной общественной организации поисковых отрядов «Патриотическое объединение «Память» Сергей Новиков рассказал об итогах поискового сезона 2015 года. В прошлом году на территории 14 районов Калужской области проводились экспедиции и разведки местности. В восьми Вахтах Памяти приняли участие 780 поисковиков. Были найдены и торжественно захоронены останки 1251 солдата и офицера Красной Армии. Обнаружены и уничтожены подразделениями саперов 226 взрывоопасных предметов. Останки 6 солдат переданы представителям администраций Томской, Оренбургской, Нижегородской и Новосибирской областей и родственникам для дальнейшего захоронения на родине.