Уфа, 8 апреля, 2016, 15:17 — ИА Регнум. В большинстве населённых пунктов республики, участвующих в акции, шествие «Бессмертного полка» запланировано на 9 мая, однако власти Уфы распорядились провести мероприятие 6 мая. О дате и времени прохождения «Бессмертного полка» жители Башкирии узнали из распоряжения, подписанного мэром Уфы Иреком Ялаловым. Общественность выражает крайнее недоумение и горечь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Бессмертный полк» 9 мая 2015 года в Бижбуляке (Башкирия)

Распоряжение от 31 марта, разрешавшее перекрыть движение улиц по ходу движения колонны «Бессмертного полка», мотивы переноса даты не объясняет. Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого заместителя главы администрации города Салавата Хусаинова. Начальник отдела пресс-службы информационно-аналитического управления мэрии Уфы Рената Байгузина заявила ИА REGNUM, что вопрос о том, по каким причинам перенесена акция, уже задан лицам, «курирующим мероприятие», и после получения информации будет дан соответствующий комментарий.

Вместе с тем в Башкирии идёт активная подготовка к проведению ставшего народным шествия.

«В нашем районе штаб «Бессмертного полка» находится на базе Бижбулякского историко-этнографического музея, — проинформировала агентство директор Музейного объединения Бижбулякского района Роза Иванова. — Мы не просто готовим и проводим шествие «Бессмертного полка», но публикуем рассказы об участниках Великой Отечественной войны в районной газете под рубрикой «Солдаты «Бессмертного полка». За два года собраны материалы на 1 тыс. 250 земляков, создана электронная база, фонды музея пополнили более 600 экспонатов времен войны. Спасибо всем, кто с нами».

В предыдущие годы акция в Бижбуляке также проходила 9 мая, каких-либо неудобств в связи с датой проведения не возникало. «Мы шли к центральной площади за ветеранами, и во время праздничного митинга стояли рядом с ними, — вспоминает Роза Иванова. — В первый раз в 2014 году нас было 150, в прошлом году около 400 человек, в этом году, думаю, будет ещё больше». (Всего в Бижбулякском районе проживает менее 24 тыс. человек — прим. ИА REGNUM ).

Участники прошлогодней акции из Уфы не сдерживают эмоций. «Считаю шествие, почему-то назначенное властями Уфы на 6 мая, «незаконнорождённым», — заявила родительская активистка Галина Лучкина. — Для каждого гражданина России празднование Дня Победы стало намного осмысленнее и живее именно благодаря этой потрясающей акции, ведь не секрет, что с каждым годом эти далекие годы и подвиги наших дедов становятся ещё дальше. А тут — просто слышишь дыхание истории и дыхание своих родственников, когда в колонне с такими ставшими родными горожанами несёшь портрет своего погибшего деда…»

По словам общественницы, «в прошлом году, несмотря на сильный ливень, мы участвовали в шествии «Бессмертный полк» всей семьей, с сыновьями». «Мы накануне заказали увеличенный снимок деда-орденоносца, дошедшего до Берлина, сами сделали плакат и шли, с трудом сдерживая слёзы — настолько эта Победа стала нам близка, — делится Галина. — И вокруг шли тысячи уфимцев с портретами героев, отстоявших для нас мир. Это было потрясающе. Это был настоящий День Победы, встреченный с нашими воинами-освободителями. И я не понимаю, чем вообще можно руководствоваться, пытаясь перенести «Бессмертный полк» на другой день. Как это вообще можно разделить? Для чего? В голове не укладывается. И плакать хочется. Не заслужили наши деды такого отношения».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2015 года с праздновании Дня Победы в Уфе приняли участие свыше 20 тыс. человек.

Читайте также: В праздновании Дня Победы в Уфе приняли участие свыше 20 тыс. человек

Стоит отметить, что на заседании оргкомитета «Победа» 5 апреля президент России Владимир Путин подчеркнул, что в обществе имеется «колоссальный запрос» на инициативы, подобные проекту «Бессмертный полк». «Еще одним проектом, поддержанным комитетом «Победа» и достойным особых, самых высоких слов, стала поистине народная инициатива «Бессмертный полк», которая объединила 9 мая прошлого года 12 миллионов человек, причем и в России, и за рубежом. Абсолютно честный и искренний проект, он должен таким и оставаться и развиваться свободно», — заявил Путин.