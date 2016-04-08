Москва, 8 апреля, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в передаче «Время покажет» на «Первом канале» 7 апреля прокомментировал предварительные итоги референдума в Нидерландах по вопросу ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Ервандович Кургинян

По его мнению, для Украины это катастрофический шок, потому что Киев цеплялся за любые самые малые приметы, что страну возьмут в Европу. Жители Нидерландов сказали, что товар под названием «мы против России» они не покупают.

Кургинян пояснил, что вместо того, чтобы «начать говорить о своём суверенитете, модернизации Украины, национальной политике, национальном единстве, власти Украины сказали только о том, что «меняем хозяина, ползём на брюхе к ним. Они нас возьмут почему? Потому что мы против России. Купите нас за то, что мы против России».

«Те, кто делали этот референдум, хотели получить этот результат, поймите. Это не были силы, которые за Украину, это были силы, которые понимали, что часть европейской элиты всегда будет за американцев, а часть — за Европу. И вот та часть, которая за Европу, говорит: «А давайте прикроемся народом и референдумом и тогда откажемся», — считает политолог.

Он предложил представить такую ситуацию, что модель «по любому поводу референдум» пойдет по всему ЕС. Тогда выяснится, что «народ, широкие европейские массы, против той узкой плёнки, которую натянули на Европу с тем, чтобы взять её под полный американский контроль. Это путь к суверенитету Европы».

Тогда США не будет видно и под микроскопом, поскольку «Европа больше по населению, чем Соединённые Штаты, Европа производит больше». «Теперь — это соединяется с российским продуктом и российским ядерным оружием — где Соединённые Штаты?».

Напомним, 6 апреля граждане Нидерландов предсказуемо ответили «нет» ассоциации ЕС с Украиной. Около 62% пришедших на референдум проголосовали «против», «за» высказались 38%. В референдуме приняли участие лишь 32% от общего числа избирателей, но этого достаточно, чтобы он был признан состоявшимся.

Президент Украины Пётр Порошенко уже назвал итоги референдума «атакой на европейские ценности».