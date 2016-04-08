Калуга, 8 апреля, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве было заключено 7 апреля в Брянске, в рамках визита в регион делегации Калужской области во главе с региональным министром природных ресурсов и экологии Варварой Антохиной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

На совещании с руководителем департамента природных ресурсов и экологии Брянской области Сергеем Мотылевым состоялся обмен опытом работы по обеспечению экологической безопасности и реализации полномочий в сфере регулирования недропользования и водных отношений. Варвара Антохина отметила успехи коллег в решении проблемы обеспечения безопасной эксплуатации бесхозяйных гидротехнических сооружений.

Калужане также посетили действующий полигон и площадку по вторичной муросопереработке.