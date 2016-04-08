Воронеж, 8 апреля, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Аномально жаркая погода, со средней суточной температурой выше климатической нормы на семь градусов и более, ожидается на территории Воронежской области и Воронеже 9−11 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

Весенний солнечный день. Константин Юон, 1910

«От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получена информация, что в период с 9 по 11 апреля по Воронежской области и г. Воронежу ожидается опасное метеорологическое явление — аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7С° и более», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным Гидрометеоцентра, 9−10 апреля днем воздух прогреется до +20−21 градуса, ночью температура составит +6−9. Начало недели также обещает быть теплым — днем 11 и 12 апреля +18, ночью — до +9.

При этом ГУ МЧС призывает жителей региона соблюдать осторожность при обращении с огнем — только за 6 и 7 апреля в области произошло более 70 пожаров, связанных с горением сухой травы и мусора.

Для жителей Воронежа эти выходные обещают быть еще более жаркими — об окончании отопительного сезона до сих пор не объявлено и, судя по заявлению мэрии, размещенном на сайте сегодня, 8 апреля, ждать его не стоит до следующей недели. По данным мэрии, в Воронеже «в ночное время наблюдается минусовая температура».