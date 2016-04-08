Ярославль, 8 апреля, 2016, 15:02 — ИА Регнум. В Ярославской области долги за газ превысили 5 миллиардов рублей. Об этом сообщила заместитель председателя регионального правительства Наталья Шапошникова.

Самым крупным должником в регионе, как и в целом по стране, является ОАО «ТГК-2». В Ярославской области его долг составляет 2,9 миллиарда рублей. Также в числе крупных должников за природный газ числятся организации Рыбинска с суммарной задолженностью на начало апреля в 765 миллионов рублей, АО «ЯГК» — 799,8 миллиона рублей, организации Переславля-Залесского — 404 миллиона.

Наталья Шапошникова отметила, что в результате мер, предпринимаемых правительством Ярославской области, в 2015 г сумма погашенной задолженности за ЖКУ составила более 736 млн. рублей. Кроме того, ведется работа по подготовке соглашений между поставщиком газа и теплоснабжающими организациями об объемах поставок газа, необходимых для предоставления коммунальных услуг добросовестным потребителям. Также в прошедшем году областной бюджет предоставил ресурсоснабжающим организациям субсидию на компенсацию выпадающих доходов в размере 882,3 млн. рублей, а органы местного самоуправления — субсидии на выполнение полномочий по организации теплоснабжения в сумме 144,9 млн. рублей.

В числе прочих мер, направленных на погашение задолженности перед поставщиком газа, осуществляется переход на прямые расчеты с потребителями, рассматриваются предложения о реализации имущества теплоснабжающих организаций в счет погашения долга и выдача муниципальным образованиям бюджетных кредитов, а также принято решение об увеличении уставного капитала АО «ЯГК».

Между тем, 7 апреля в отношении этой организации введена процедура наблюдения. С иском о банкротстве «ЯГК» в Арбитражный суд Ярославской области в ноябре прошлого года обратился поставщик газа — ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль».

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Павел Яблонский, на момент подачи заявления просроченная задолженность ЯГК составила 438,22 млн. рублей, к апрелю 2016 года она выросла до 723,33 млн. рублей. Общая же задолженность на этот момент составила 799,9 млн.

«В сентябре 2015 г мы направили письмо на имя губернатора, в котором сообщали о намерении обращаться в суд с иском о банкротстве ЯГК. Долг продолжал расти, и в ноябре мы подали заявление в арбитраж, полагая, что в виду таких перспектив должник начнет рассчитываться. Причем, по нашим сведениям, ЯГК ведет расчеты с другими поставщиками энергоресурсов. Региональное правительство обещало нам принять меры к урегулированию ситуации, но ЯГК так и не исполняет графики погашения задолженности», — прокомментировал ситуацию Павел Яблонский.