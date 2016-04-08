Мурманск, 8 апреля, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Региональное правительство продолжит выделять средства на решение проблем, связанных с безнадзорными животными. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, с прошлого года органы местного самоуправления получают финансирование на осуществление мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных.

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«В 2015 году общий объём финансирования составил более 25 млн рублей, — отметили в правительстве. — В 2016 году объём субвенций составляет около 27 млн рублей, в том числе для Мурманска — более 9 млн рублей».

Как пояснили в комитете по ветеринарии Мурманской области, указанные средства будут направлены в том числе на отлов, стерилизацию, содержание животных в приютах, их идентификацию.

Накануне, как сообщало ИА REGNUM, следственным отделом по городу Мурманску после нападения стаи бездомных собак на жительницу областного центра было возбуждено уголовное дело. Отметим, пострадавшая попала в травматологическое отделение с рваными ранами лица и рук.

Также сообщалось о нападении бездомных собак на девушку и мужчину, после инцидента девушка с травмами обратилась в травмпункт.