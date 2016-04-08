Москва, 8 апреля, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Во всех поездах «Аэроэкспресс» с 8 апреля зазвучит голос известного российского актера Данилы Козловского, сообщает пресс-служба компании.

Цитата из к/ф «Экипаж». реж Николай Лебедев. 2016. Россия Актёр Данила Козловский

Помимо приветствия главного героя фильма «Экипаж», пассажиры «Аэроэкспресс» увидят специальный ролик фильма. Козловский, представившись, будет объявлять информацию об отправлении и прибытии поездов.

Этот проект связан с предстоящей премьерой фильма «Экипаж», одну из главных ролей в котором исполнил артист. Съёмки фильма проходили в аэропорту Шереметьево, терминале и поездах «Аэроэкспресс».

Премьера фильма «Экипаж» режиссера Николая Лебедева, состоится 21 апреля 2016 года. Некоторые кинокритики называют его ремейком одноименного фильма Александра Митты.

Фильм расскажет о молодом летчике и его непростых отношениях с экипажем, в который он должен влиться. Экипажу предстоит пережить непростые ситуации и спасти сотни жизней пассажиров.

Напомним, что компания «Аэроэкспресс» обеспечивает железнодорожные перевозки между Москвой и аэропортами Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Пассажиропоток ООО «Аэроэкспресс» в 2015 году уменьшился почти на 22%. Причиной явилась экономическая ситуация, повлиявшая на рынок туризма и снижение выездного турпотока в Турцию и Египет.