Минск, 8 апреля, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Александр Лукашенко обеспокоен проблемой поставок наркотиков из России и Украины. Об этом он заявил 8 апреля на совещании по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Поставки наркотиков

Зачитывая тезисы своего выступления, Лукашенко констатировал: «Настойчивость и системные решения в сфере противодействия распространению наркотиков, действительно, позволили переломить ситуацию на наиболее угрожающих направлениях. Это выбило у наркодельцов почву из-под ног в вопросах изготовления зелья, в частности — семян мака, поставлен заслон распространению спайсов, что спасло не одну молодую жизнь. Но, как я уже сказал, успокаиваться абсолютно не время, рано ещё».

«При этом хочу заметить, что мы всегда гордимся тем, что наша страна транзитная, и мы должны и получаем определенные выгоды от геополитического положения нашей Белоруссии», — отметил руководитель постсоветской республики.

По его словам, имеется «огромный негатив, и, к сожалению, он увеличивается, особенно в связи с событиями на Украине». Однако гораздо большую проблему представляют поставки из России, с которой у Белоруссии «прозрачная» граница.

«Я не буду скрывать: больше всего наркотиков в Белоруссию поступает с территории Российской Федерации. Притом в разы больше, чем из соседних государств. Мы это не просто фиксируем, мы изымаем соответствующие зелья у наркоманов и четко понимаем откуда все это. Но это мы можем пожаловаться самим себе, общество проинформировать и так далее, но бороться с этим злом приходится нам, в том числе и на восточном направлении», — заявил Лукашенко.

«За два года от передозировок умерли 80 человек», — констатировал руководитель постсоветской республики. Он отметил, что умершие — преимущественно молодые люди.

«Поставлены серьёзные задачи перед головным предприятием — прежде всего, перед МВД», — напомнил Лукашенко. Он также напомнил о своём поручении «создать невыносимые условия содержания» для осуждённых наркодилеров и декрете №6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние годы власти Белоруссии проделали большую работу по противодействию распространению наркотиков — такой результативности МВД РФ и власти таких городов, как Санкт-Петербург и Москва могут лишь позавидовать. Тем не менее, проблема не теряет своей актуальности и усугубляется под влиянием социально-экономического кризиса в Белоруссии.