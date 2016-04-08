Москва, 8 апреля, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Доля респондентов, которые считают Россию лидером в освоении космоса, достигла максимального значения, превышающего «докрымский» уровень практически в два раза (35% в 2013 против 61% в 2016). Только 6% жителей России полагают, что следует сократить программы освоения космоса в нашей стране.

pixabay.com Российский космонавт

Напротив, большая часть — за сохранение программ в нынешнем объеме (45%) или их расширение (42%).

К развитию космического туризма положительно относятся 55% опрошенных. У 34% негативное отношение к полетам в космос частных лиц на коммерческой основ.

Половина опрошенных (53%) считает, что 55 лет со дня полета Гагарина в космос является наиболее важной юбилейной датой этого года.

Опрос проведен 11−14 марта 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны методом личного интервью. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 4,1%