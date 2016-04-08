Киев, 8 апреля, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Днем 8 апреля в Киеве у здания Администрации президента Украины активисты движения «Автомайдан» устроили митинг с требованием люстрировать сотрудников силовых структур. Активисты, одетые в камуфляж (до 100 человек), подожгли автомобильные покрышки. Как сообщает ИА REGNUM, фотографии с места проведения акции на своей странице в Facebook опубликовал один из организаторов «Автомайдана» Сергей Коба.

https://www.facebook.com/Serhii.Koba

Подразделения Нацгвардии (до 500 человек) сформировали плотный кордон перед АП. Активисты попытались прорваться через ряды силовиков. При этом силовики пытаются потушить из огнетушителей пылающие покрышки. Об этом свидетельствует большое количество белого порошка, распыленного на месте акции.

В то же время пресс-служба Управления Нацполиции в Киеве отмечает, что правоохранители проводят проверку по факту поджога шин активистами «Автомайдана». «Сегодня, согласно запланированным массовым мероприятиям, столичные правоохранители и военнослужащие обеспечивали охрану общественного порядка возле Администрации президента Украины. Примерно в 13 часов активисты начали жечь автомобильные шины, при этом мешали их потушить», — отмечается в сообщении.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Сведения об этом факте внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений. «Правоохранители и военнослужащие продолжают нести службу по обеспечению правопорядка», — говорится в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в Киеве у здания Кабинета министров фермеры (около 20 человек) провели митинг с требованием поднять закупочные цены на молоко, а также на законодательном уровне зафиксировать минимальную стоимость 1 литра молока. При этом украинские селяне привезли к зданию правительства несколько коров.