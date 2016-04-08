Кострома, 8 апреля, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Прокуратура Костромской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Вологды, который обвиняется по статьям «Кража, совершенная с незаконным проникновением помещение, в крупном и особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору», «Покушение на кражу, совершенное с незаконным проникновением в помещение, группой лиц по предварительному сговору», «Хищение предметов, имеющих особую культурную ценность, группой лиц по предварительному сговору» и «Покушение на хищение предметов, имеющих особую культурную ценность, группой лиц по предварительному сговору». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Икона «Спас Нерукотворный». Олисей Гречин (предположительно), XII век

По версии следствия, в 2013—2015 годах мужчина вместе с сообщником совершил 49 хищений икон, церковной утвари, предметов религиозного назначения и отправления культа, а также предметов, представляющих культурную и историческую ценность.

Второй злоумышленник являлся организатором преступлений и искал церкви с ценным имуществом, поскольку уже имел аналогичный криминальный опыт. Он же занимался скупкой и продажей антиквариата, ориентировался в ценах и спросе на предметы старины.

Сообщники совершали хищения из церквей и храмов, расположенных на территории Костромской, Ярославской, Тверской, Вологодской и Архангельской областей. Ущерб от действий преступников составил около 12,5 млн рублей.

Обвиняемый был задержан при попытке очередного хищения из храма, расположенного на территории Мантуровского района Костромской области. Он полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличив своего сообщника, который также находится под следствием. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Буйский районный суд Костромской области для рассмотрения по существу.