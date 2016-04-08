Анкара, 8 апреля, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Полиция Турции арестовала чиновника, который пытался продать американской компании чертежи двух образцов вооружения, разработанных в стране, сообщает Anadolu.

pixabay.com Турецкие секреты

По данным агентства, Мустафа Танриверди, который занимает пост главы фабрики, находящейся под контролем государственной компании Mechanical and Chemical industry Corporation, был арестован в Анкаре 7 апреля в ходе операции с использованием подставного агента.

Чиновника арестовали, когда он выходил из ресторана, в котором он согласился продать американской компании чертежи оружия за $420 тыс. Арестанту предъявили обвинение в получении взятки, а также «раскрытии государственных секретов и неверности государственной службе».

В свою очередь, издание Hurriyet передает, что арест был произведен после того, как турецкая полиция получила информацию от американо-турецкого бизнесмена, который выступил в качестве подставного покупателя на встрече с чиновником.