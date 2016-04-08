Санкт-Петербург, 8 апреля, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку по факту происшествия с 13-летней школьницей, которую в состоянии комы госпитализировали в больницу. Как стало известно, девочке успели измерить давление в медкабинете школы.

Rachel Calamusa Девочка без сознания

Напомним, ученица 6-го класса школы во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в тяжелом состоянии была госпитализирована, после того как потеряла сознание на глазах у окружающих. Сейчас ее готовят к операции. Диагноз пациентки не разглашается.

«Установлено, что девочка в присутствии других школьников потеряла сознание, до этого жаловалась на головные боли. В медицинском кабинете ей было измерено давление, которое существенно превышало норму», — сообщили в ГСУ СКР подробности случившегося.

По данному факту проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Одновременно прокуратурой Фрунзенского района начата проверка деятельности медицинского кабинета школы и подстанции скорой помощи №17. Ранее в СМИ появились сообщения, что сотрудники школы дожидались машины «скорой» почти 40 минут после вызова к потерявшей сознание девочке.«Ход и результаты проверки поставлены прокуратурой района на контроль», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщили ранее в аппарате детского омбудсмена Петербурга, семья девочки — полная и благополучная, сама школьница увлекается спортом и хорошо учится. Однако некоторое время назад она начала жаловаться на здоровье. Девочка уже наблюдалась у врачей, однако столь резкого ухудшения ничто не предвещало.