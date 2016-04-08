Ставрополь, 8 апреля, 2016, 14:24 — ИА Регнум.



pixabay.com Зерно

В Ставропольском крае двое супругов — владельцы двух фирм — подозреваются в мошенничестве с зерном на сумму свыше 900 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления Следственного комитета.

По данным следствия, с мая по декабрь 2015 года подозреваемые, занимающие должности директоров ООО «Агро-Юг-Зерно» и ООО «Андромакс», направили ООО «Гравит» фиктивные товарные накладные и квитанции, якобы подтверждающие поставку и приемку на склады возглавляемых ими организаций пшеницы в количестве более 100 тысяч тонн.

Генеральный директор ООО «Гравит», намереваясь купить это зерно, перечислила на расчетные счета подконтрольных им организаций более 900 миллионов рублей в качестве оплаты стоимости якобы закупленной пшеницы. Подозреваемые распорядились деньгами по своему усмотрению, но своих обязательств по сделке не выполнили.

В отношении директора ООО «Агро-Юг-Зерно» и его супруги — директора ООО «Андромакс» возбуждено еще одно уголовное дело по факту мошенничества.

Отметим, что ранее в отношении мужчины возбуждены еще два уголовных дела по фактам мошенничества и уклонения от уплаты налогов. По данным следствия, с 1 апреля по 16 мая 2011 года подозреваемый организовал фиктивный документооборот с подконтрольными ему организациями, который включил в декларацию по налогу на добавленную стоимость за второй квартал 2011 года. На основании сфальсифицированных данных он возместил налог на добавленную стоимость на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.

Кроме того, в 2011 году директор организации отразил в регистрах бухгалтерского и налогового учета фиктивные операции по приобретению у подконтрольных организаций сельскохозяйственной продукции, существенно увеличив тем самым суммы налоговых вычетов.

В последующем соответствующие сведения были внесены в налоговые декларации. По такой схеме подозреваемому удалось уклониться от уплаты налогов в 2011 году на общую сумму свыше 29 миллионов рублей.

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим также, что мошенничества с фиктивными сделками по продаже зерна характерны для Ставрополья. Ранее следственными органами региона уже расследовались подобные дела.