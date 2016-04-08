Архангельск, 8 апреля, 2016, 14:23 — ИА Регнум. В Архангельской области определены примерные сроки начала ледохода и паводка. По предварительным прогнозам гидрологов Севгидромета, начало ледохода на Северной Двине ожидается в период с 17 по 19 апреля 2016 года. Ледоход пройдет на высоких уровнях, образовавшиеся сильные заторы спровоцируют подтопление некоторых населенных пунктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Севгидромете.

Ледоход. Арсений Мещерский, 1869

По информации начальника отдела речных и морских гидрологических прогнозов Севгидромета Елены Скрипник, реки Архангельской области постепенно освобождаются ото льда. Так, лед частично разрушен на реке Вага и Онега.

«Что касается прохождения ледохода в Архангельской области, то в этом году по предварительным прогнозам он пройдет гораздо сложнее, чем в прошлом. Из-за нестабильной погоды осенью, а также относительно не холодной зимы, на Северной Двине образовались серьезные заторы. Подготовка к весеннему ледоходу продолжается», — сказала Елена Скрипник.

Добавим, что в этом году значительно наторошена льдом река Северная Двина в районе Красноборска, также торосы есть и в районе автомобильного моста в городе Котлас.

Напомним, что сотрудники аварийно-спасательной службы уже отработали на трех участках Сухоны в Великоустюгском районе (Вологодская область). К настоящему моменту они взорвали почти 4 тонны динамита. Саперы приступили к подрывам льда на реке Юг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на борьбу с паводком в Архангельской области выделено более 300 млн. рублей. Принято решение о проведении дополнительных превентивных мероприятий по ликвидации заторов на особо опасных участках Северной Двины, в частности, на юге области. На эти цели планируется дополнительно выделить три миллиона рублей из федерального бюджета. Оперативные службы области готовятся к наихудшему развитию событий, так как на некоторых участках Северной Двины сформировались серьезные заторы. Протяженность некоторых составляет около 100 километров. В зону подтопления попадают 524 жилых дома с населением 2792 человека. В данных населенных пунктах создают дополнительные запасы продовольствия, питьевой воды и медикаментов.