Вильнюс, 8 апреля, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Сейм Литвы представил поправки, подготовленные Министерством юстиции, которыми осуществляется регламент Европарламента и Европейского совета от 15 мая 2014 года о европейском блокировании счета, сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 апреля, в парламенте.

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«В настоящее время для кредиторов блокировка счета должника в банке другой страны ЕС — это сложная юридическая процедура, но если во всех странах ЕС вступит в силу этот регламент, кредитору будет легче защитить свои права», — подчеркнул министр юстиции Юозас Бернатонис.

В законопроекте предусмотрено, что заявление о блокировании европейского счета в Литве нужно подавать в суд первой инстанции. В делах потребителей, когда дело из-за сути спора не подсудно литовским судам, заявление о блокировании европейского счета будет подаваться в участковый суд Литвы по месту жительства должника, который является потребителем.

После принятия этого закона физическим и юридическим лицам будет проще стремиться к межгосударственному взысканию долга, поскольку будущее удовлетворение требований можно будет обеспечить, временно блокируя средства на счетах должника в иностранных государствах.

«Если в литовском суде лицо будет судиться за возвращение долга и захочет заблокировать счет должника в другом государстве ЕС, он сможет обратиться с соответствующим заявлением в суд первой инстанции, рассматривающий дело. Помимо этого, если кредитор не будет знать, в каких банках этой страны у должника есть счета, литовский суд в предусмотренных в регламенте случаях сможет обратиться в назначенное в этом государстве учреждение, которое предоставит всю информацию о счетах должника», — сказал Бернатонис.

В законопроекте предусмотрено, что закон о блокировании европейского счета в Литве будут выполнять приставы. В подготовленном проекте также регламентируется, в каком порядке должник и кредитор смогут защитить свои нарушенные права.