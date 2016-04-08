Тбилиси, 8 апреля, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Главная прокуратура Грузии установила тех лиц, которые обвиняются в создании незаконных видеозаписей и распространении их в интернете 11 и 14 марта текущего года. По информации прокуратуры, по данному факту задержаны пять бывших сотрудников структур МВД Грузии, еще одному удалось скрыться, а одному бывшему сотруднику внутренних дел обвинение предъявлено заочно, так как ранее он покинул территорию Грузии и от сотрудничества со следствием отказывается.

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Прокуратура назвала и личности обвиняемых в создании и распространении тайных видеозаписей о личной жизни граждан. Задержаны бывший заместитель директора департамента конституционной безопасности Васил Лелуашвили, бывший начальник Тбилисского главного управления этого же департамента Реваз Шиукашвили, бывший начальник 3-го управления ГУВД Тбилиси Роман Заалишвили, бывший начальник управления района Старый Тбилиси ГУВД Тбилиси Ираклий Кипшидзе и бывший начальник 7-го отдела управления Старого Тбилиси Зураб Павлиашвили. От следствия скрылся бывший заместитель начальника 7-го отдела управления Старого Тбилиси Гигла Шиошвили, а бывший начальник 6-го управления департамента конституционной безопасности Гиви Кацитадзе находится за пределами страны и ему обвинение предъявлено заочно.

Записи, в создании и распространении которых обвиняются эти лица, были сделаны в период 2011—2012 годов. В этих незаконных записях, сделанных с помощью потайных видеокамер, установленных в гостиничных номерах и квартирах, отражены кадры из личной жизни политиков и журналистов.

Бывшим сотрудникам структур МВД предъявлено обвинение по статье 333, часть третья, подпункт «г» УК Грузии, что предусматривает ответственность за превышение служебных полномочий с оскорблением личного достоинства пострадавших. Задержанным и обвиняемым по этому делу лицам грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.