Москва, 8 апреля, 2016, 14:14 — ИА Регнум. В России необходимо создать рейтинг состояния и эффективности духовно-нравственного, гражданского-патриотического и спортивного воспитания в регионах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля, об этом заявил члена комитета Совета Федерации по социальной политике Эдуард Исаков.

ИА REGNUM Патриотический митинг

По мнению парламентария, данный рейтинг будет способствовать тому, чтобы ответственность за гражданско-патриотическое воспитание несли директора образовательных учреждений, председатели спортивных клубов и главы администраций муниципалитетов.

Из-за различных условий в регионах, считает Исаков, рейтинг имеет смысл составлять с учетом динамики характеристик одного и того же региона по отношению к показателям прошлых лет.

Формировать рейтинг предполагается на основании анализа статистики различных ведомств: Минобрнауки, Росстата, Минтруда, Минспорта, Минздрава, Минобороны, МВД, а также социологических исследований и материалов средств массовой информации.

«В ближайшее время я планирую выйти с инициативой проведения круглого стола по этой теме в Совете Федерации с участием представителей Минобразования России», — заявил Исаков.