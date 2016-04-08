Москва, 8 апреля, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провёл телефонную беседу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Беседа по Нагорному Карабаху

«Продолжен обмен мнениями о развитии событий вокруг Нагорного Карабаха с учетом проведенных в последние дни телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении. Владимир Путин информировал о предпринимаемых российской стороной посреднических шагах, включая контакты по линии Председателя Правительства Российской Федерации, глав внешнеполитического и оборонного ведомств», — говорится в сообщении.

Помимо этого, стороны обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, а также график предстоящих встреч на высшем и высоком уровнях в рамках Евразийского экономического союза.

Напомним, положение в зоне конфликта в Нагорном Карабахе резко обострилось 2 апреля. Вооруженные силы Азербайджана перешли в масштабное наступление по всему фронту. В результате обострения обстановки убито несколько десятков человек с обеих сторон.